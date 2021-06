Voorstellingen tussen het groen in Bredase kloostertuin: ‘We hebben allemaal cultuur nodig’

Komt dat zien, want het kan weer. Sinds afgelopen weekend is er weer mondjesmaat publiek welkom in theaters, bioscopen en musea. Het Bredase Chassé Theater viert dat met een aantal voorstellingen in de kloostertuin aan de Schorsmolenstraat. Onder de noemer Bard in the Yard was woensdag de eerste.

Bard in the Yard laat zich vergelijken met huiskamerconcerten van musici, maar dan de toneelvariant. Acteur Wim Bouwens speelt de solo ‘Koning Lear Leonardo, zijn drie dochters en...’ van Victoria Gartner. Daarin vertelt William Shakespeare over zijn worstelingen als hij weer een toneelstuk moet schrijven. Want zelfs een icoon als Shakespeare heeft weleens een writer’s block.

Om over de nukken van het veeleisende publiek maar te zwijgen. Bouwens gooit ziel en zaligheid in de vertolking. ,,Dus dat heb je wel gezien’', lacht hij tevreden na afloop. ,,Na al die maanden niks kunnen doen, keek ik er zó naar uit. Intussen heb ik het zes keer gespeeld en ik geniet er weer enorm van.”

Quote Na al die maanden niks kunnen doen, keek ik er zó naar uit. Intussen heb ik het zes keer gespeeld en ik geniet er weer enorm van Wim Bouwens, Acteur

Frequent cultuurvreter

De Bredase Nathalie Daalderop is een van de bezoekers. ,,BredaPhoto vorig jaar was mijn laatste culturele uitje. Veel te lang geleden. Ik vond het heerlijk om erbij te zijn vanmiddag. De dingen die de acteur zegt; we hebben allemaal cultuur nodig. Normaal ben ik een frequent cultuurvreter.

Een paar keer per jaar naar het theater, fijn ook dat de musea weer open gaan. Maar wat ik het meest heb gemist is de muziek en het dansen. De Palm Parkies, het Clipcafé in De Bommel, het erbij zijn en mensen ontmoeten. Ik was ook nu na afloop van de voorstelling graag wat blijven drinken, maar dat kan nog niet. Helaas.’'

Nog tot en met zondag

‘Bard’ Bouwens staat tot en met zondag in het fraaie decor van de kloostertuin, voor de meeste middagen zijn nog kaartjes beschikbaar. Wat hij volgende week doet, is ongewis: ,,Ik zou deze voorstelling in Arnhem spelen, ook in een tuin. De gemeente heeft daar een streep door gezet, omdat ze het een evenement vinden. Ik zou er wel mee het theater in mogen. Terwijl het buiten veiliger is dan binnen. Niet uit te leggen.’'