Voorstellingen bieden troost in Grote Kerk Breda in tijden van corona

Samenwerken

Rollercoaster

De organisatoren hebben het sterke vermoeden dat er in de stad behoefte bestaat aan een cultureel moment van bezinning in tijden van corona. ,,Een rollercoaster van vier maanden trekt langzaam weg uit onze samenleving. Na de eerste brandhaarden van het coronavirus, overvolle IC’s, soms schrijnende situaties in verzorgingstehuizen, beperkingen in het sociale leven en grote economische gevolgen, maken we de balans op. We pakken de draad weer op in het besef dat er veel verandert. In Breda kun je het leven vieren en troost vinden als je met weemoed omkijkt en met positieve energie vooruitblikt’’, aldus de deelnemers in een persbericht.