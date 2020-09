Voorstelling in een reuzenrad op de stoep van het Chassé Theater

Voor de voorstelling Radman is een bestaand reuzenrad van 18 meter hoogte gehuurd. Wie plaatsneemt in het reuzenrad kan het verhaal van Radman volgen via een koptelefoon. De bijbehorende muziek is gecomponeerd door het Vlaamse muziekcollectief The Colorist Orchestra. De stem van Radman is ingesproken door de Vlaamse acteur Jan Bijvoet, bekend van Peaky Blinders. De voorstelling is geschikt voor jong en oud.