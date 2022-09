Voorstelling ‘Emigranten’ midden september naar het Maczek Memorial

BREDA - In het kader van het project Magische Grenzen verzorgt Stichting Buda Staging Performance op 17 september de voorstelling Emigranten in het Maczek Memorial aan de Ettensebaan.

Dit toneelstuk van Slawomir Mrozek, geregisseerd door Hanna Grosfeld-Buda, laat zien hoe moeilijk het is om een nieuw leven te beginnen in een nieuw land. Maar het levert ook grappige en hartverwarmende situaties op. De voorstelling wordt gespeeld in het Pools en ondertiteld in het Nederlands.

Integratie

Het project Magische Grenzen heeft als doel een atmosfeer te creëren voor de integratie van culturele banden tussen de Poolse en Nederlandse maatschappij. In het kader daarvan worden theatervoorstellingen gegeven voor kinderen en volwassenen over de Poolse cultuur in Nederland.

Emigranten begint om 19.30 uur en aansluitend is er een debat over emigratie. Kaarten à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via magischegrenzen.nl/emigranci.