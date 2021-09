Voormalig pand Brejaart Breda wordt ‘hub’ Bank 15: ‘We doen niet aan moeilijke constructies’

BREDA - In het voormalige magazijn van sportwinkel Brejaart in de Sint Janstraat in Breda komt een vestiging van Bank 15. Het is een ‘broedplaats voor makers’ op de begane grond en een restaurant in de kelder, waar startende ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe horecaconcepten.