Voormalig NAC-speler Lucas Schoofs is na zenuwaandoening blij weer profvoetballer te zijn

Bouwplan Houtse Heuvel is splijtzwam in Den Hout

7:00 DEN HOUT - In het kleine Den Hout (1.250 inwoners) telt elke woning. Geen wonder dat een bescheiden woningbouwplan in het dorp volop de aandacht trekt. Zeker als dat plan betrekking heeft op de historische Houtse Heuvel. Maar de bouw van twaalf woningen verdeelt het dorp nu tot op het bot.