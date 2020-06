Voormalig eigenaar restaurant Breda verdachte in megasmokkel cocaïne

Koopavond Breda van donderdag naar vrijdag? De fut is uit het plan

14:42 BREDA - Het voorstel van CDA-raadslid Caspar Rutten om onderzoek te doen naar het verschuiven van de koopavond in Breda van donderdag naar vrijdag is in eenzaamheid gestorven. Een meerderheid in de raad ziet het idee niet zitten. Ook wethouder Boaz Adank (Economische Zaken, VVD) is ‘niet onverdeeld enthousiast’.