Voormalig dakloze uit Breda troggelt slachtoffers tonnen geld af, ‘vriend’ nu in schuldsanering

Voor Remco Jansen begint de ellende als hij Van Gaal leert kennen bij de daklozenopvang in Breda. Daar laat de oplichter terloops vallen dat hij met iets bezig is en 7,5 miljoen euro in het verschiet heeft. Het geld zou te maken hebben met een bedrijf dat Van Gaal in het verleden heeft gehad. Enige probleem is dat het geld in het buitenland staat en er eerst betaald zou moeten worden om het te ontvangen. En dat geld heeft Van Gaal niet. Vriend Remco helpt hem.