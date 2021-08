Voormalig café in hartje Ulvenhout wordt wijnwinkel: ‘Ik kan aan mijn droom beginnen’

Vintges is nog jong, maar heeft al een indrukwekkend cv. Bij restaurant Wolfslaar in Breda werkte hij zich op van snuffelstagiair tot kok. Daarnaast was hij bedrijfsleider van Wijnhuys 1535 (ook in Breda) en runde een eigen cateringbedrijf. ,,Interesse voor lekker eten en drinken had ik als kind al. Mijn opa en oma hadden een sterrenrestaurant in Bladel.”