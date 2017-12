Voorbereiding Singelloop: alles uit de Cas om het tij te keren

‘Ga eerst maar wat warm rijden’ wijst Marcel Cas op één van de ‘hometrainers’ in de grote fitnessruimte van Dynamico. Uitkijkend over een veld net ontluikende maïsplantjes vraag ik me af wat de komende maanden sneller zal groeien. De maïs of mijn loopvorm.

Eerste adem

De laatste maanden komen mijn tijden op de 10 kilometer vervaarlijk in de buurt van het uur. Of daar wat aan te doen is. ‘Natuurlijk’, zegt Cas. Ik vertel hem van een oude hamstringblessure, die mogelijk dwars zit bij de afzet. Ook kom ik niet meer zo gemakkelijk over mijn eerste adem heen. Om te beginnen word ik daarom na de warming up onder de loep genomen door diverse huisspecialisten. Zo stelt één van hen vast dat de kracht in mijn hamstring beduidend minder is dan in de rest van het bovenbeen. ‘Kunnen we wat aan doen’, reageert Cas.

Het valt hem na wat testjes ook op dat mijn stabiliteit vanuit de romp en rug belabberd is. Die diepliggende buikspieren en schuine buikspieren optrainen behoort vanaf nu tot het vaste riedeltje oefeningen. Het moet er voor zorgen dat mijn kracht effectiever op het wegdek terecht komt. Ook het trainen van de hamstrings (op de skippybal) wordt een vast onderdeel van het bezoek aan Dynamico.

Kwakkelen

Twee keer per week neemt Cas me onder handen. Buiten wordt op snelheid getraind. Ik hap na een aantal setjes geregeld naar adem. Buiten steekt de maïs al wat meer zijn kop op. Met mijn vorm blijft het kwakkelen. Om rare dingen uit te sluiten word ik naar sportarts Nando Liem gestuurd voor een fameuze inspanningstest. ‘Uiteindelijk krijgen we iedereen kapot’, lacht Liem als de weerstand (wattage) om de zoveel tijd verhoogt. De duim gaat omhoog. ‘Je hebt de bloeddruk van een jonge God’, geeft hij me mee.

Quote Volgens mij heb je gewoon te weinig energie in je lijf. Marcel Cas, personal trainer

Als ik na vier, vijf weken de groei van de maïs nog altijd niet kan bijbenen, krabt Cas eens achter zijn oren. ‘Volgens mij heb je gewoon te weinig energie in je lijf.’ Met name bij het warme weer van de laatste weken is dat killing. Hij stuurt me naar de huisdiëtiste. Als ik aangeef hoe ik qua voeding doorgaans de week doorkom, stelt ze vast dat er inderdaad standaard te weinig energie (koolhydraten) mijn lichaam binnenkomt. Ze maakt een keurig weeklijstje, waarin veel pasta, zilvervlies rijst, groenten, fruit en bruine boterhammen met jam op het menu staan. ‘En vergeet de eiwitten niet voor het herstel.’ Niet te veel kwark eten trouwens, want eiwitten zijn een iets te taaie brandstof.

Schot in de zaak

Na twee weken eten, komt er eindelijk wat schot in de zaak. Vooral bij de zwaardere looptrainingen is te merken dat de tank voller raakt. Cas meet progressie. ‘Drie minuten op de tien kilometer sneller binnen de acht weken is gewoon goed’, praat de beul me moed in.

Na een zomerse break van een maand, zet begint de vorm vier weken voor de Singelloop pas goed te groeien. Hartslagen tonen aan dat het herstel goed is. Het tempo gaat langzaam maar gestaag omhoog. Hij tij begint te keren.