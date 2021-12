Voorbereiding op examens gaat door op OLV: ‘Leerlingen met gerust hart kerstvakantie in’

BREDA - Geconcentreerd kijken ze in hun microscoop, de examenleerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) die dinsdag ondanks de lockdown op hun school in Breda waren. ,,Onze scholieren moeten met een gerust hart de kerstvakantie in. Voor deze groep betekende dat nog even wat praktijkvaardigheden oefenen in de aanloop naar de tweede schoolexamens in januari.”