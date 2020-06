Voorbeeldige demonstratie tegen racisme op Chasséveld

,,Ik was vooral bezorgd of iedereen voldoende afstand zou houden", zegt Philip Oronsaye van de organisatie. ,,Het is niet alleen goed verlopen. Het was nog mooier dan dat. Ik voel me gesteund door de grote opkomst.” Ook Patrick van Lunteren is tevreden. ,,Ik ben supertrots op dit resulaat. We hadden gerekend op 500 tot 1000 mensen. 1500 is echt fantastisch.”

Burgemeester Paul Depla was niet aanwezig bij de demonstratie, maar is blij met de manier waarop alles is verlopen. ,,Racisme hoort niet in een gastvrije stad als Breda. Over wat precies racistisch is en wat niet, daar kun je over discussiëren, maar racisme willen we als samenleving niet. Zo staat het ook in de grondwet.”