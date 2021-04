Vooral jongeren in de WW sinds uitbreken coronacrisis

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen in West-Brabant gestegen. In de periode maart 2020 tot maart 2021 nam het aantal uitkeringen met 8,5 procent toe. Vooral jongeren tot 27 jaar zijn de dupe: daar steeg het aantal WW-uitkeringen relatief gezien het sterkst. Dat maakte het UWV donderdag bekend.