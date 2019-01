Vooral dure appartementen boven nieuwe AH-supermarkt bij station Breda

Breda geeft extra pasjes uit voor wegbrengen restafval

8:00 BREDA - In maart krijgen meerpersoons-huishoudens in Breda een tweede afvalpas om de ondergrondse containers voor restafval te openen. Het is één van de bijstellingen die de gemeente Breda doorvoert in het nieuwe afvalsysteem dat nu ruim een jaar overal in de gemeente operationeel is.