Voor wie deze zomer thuisblijft, is er in Breda de Vakantiestraat: van pingpongen tot ponyrijden

VideoBREDA - Voor wie deze zomer in eigen land blijft, hebben ze in Breda iets bedacht: de Vakantiestraat. 450 activiteiten voor de jeugd, van een partijtje badminton tot zwemmen.

Met vrolijkheid en enthousiasme is maandagochtend in de Bredase wijk Heusdenhout een zogenoemde Vakantiestraat geopend door wethouder Marianne de Bie. ,,Dit is toch geniaal. Iedereen speelt met elkaar, kíjk nou”, glundert Ali El Kaddouri namens de buurtorganisatie. Het grasveldje aan de Wilderen is volledig omheind: de komende twee weken wordt hier vooral door de buurtkinderen gespeeld.

Spulletjes lenen

De Vakantiestraat is onderdeel van SummerviBes. Omdat haast iedereen deze zomer thuis blijft, organiseert de gemeente met diverse zorginstellingen zo’n 450 activiteiten in de stad voor jeugd tot 18 jaar. Dit nieuwe concept lijkt alvast succesvol; ruim 900 kinderen meldden zich aan voor de activiteiten waar reservering vereist is.

Voor de Vakantiestraat kregen zes buurten een vergunning, plus dranghekken en linten van de gemeente. Spulletjes kunnen worden geleend, maar het is aan de buurt zelf om er invulling aan te geven.

En dus staat er aan de Wilderen een sjoelbak, een zwembadje, kleine goaltjes, pijl en boog, een pingpongtafel, een springkussen, een badmintonnetje en draven enkele pony’s van Hoeve Galderzicht over het veldje. ,,We hebben ook wat dingen van Surplus gekregen, maar het meeste speelgoed komt gewoon uit de buurt zelf en de manege bood hun pony’s zelf aan. We hebben er een volledig eigen draai aan gegeven”, legt El Kaddouri uit.

Het nieuwe concept lijkt alvast succesvol; ruim 900 kinderen meldden zich aan voor de activiteiten waar reservering vereist is.

Handtekeningen

De kinderen vermaken zich goed en tonen zich gelukkig met het initiatief. ,,Wij voetballen hier regelmatig, maar er zijn veel kuilen en je wordt gauw vies. Er ligt bijvoorbeeld vaak hondenpoep”, legt Liyana uit. Ze maakte met vrienden van de gelegenheid gebruik om De Bie handtekeningen te overhandigen om wat aan te doen aan dit veldje, ook na SummerviBes.

Ze hopen eigenlijk op iets als een Cruyff Court. Over de activiteit van vandaag is Liyana enthousiast. ,,Zelf gaan wij wel een paar dagen met vakantie, maar ik ga hier nog wel spelen. Het is echt leuk georganiseerd.”

Wel veel wachten

Dat vindt ook Oumaima (11), hoewel het voorlopig wel veel wachten is. ,,Het springkussen is te klein, het is nu constant vol. En ook bij de pony’s is het druk.” Edoch, over het algemeen is ze enthousiast. ,,Het is fijn dat er veel ouders zijn die toekijken, dat zorgt ervoor dat het leuk blijft. Vaak is er ook wel veel ruzie hier.”

El Kaddouri weet het. ,,We hebben een vergunning voor twee weken. We willen daar zeker een week gebruik van maken, we kijken hoe populair het is en hoe de sfeer is. Komend weekend besluiten we of we er een tweede week aan toevoegen.” De pony’s zullen hier hooguit twee dagen zijn. Dinsdag maakt de Bredase brandweer haar opwachting in deze Vakantiestraat, om de kinderen een en ander te laten zien over het werk.