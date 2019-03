Voor Sam is school net zo belangrijk als het voetballen bij NAC

Video Vier mannen overvallen juwelier House of Pertijs in Breda: beveiliger gewond, vluchtauto aangetrof­fen

12:24 BREDA - Juwelierszaak House of Pertijs aan de Parkstraat in Breda is woensdag op klaarlichte dag overvallen. Vier mannen bedreigden rond elf uur het personeel met een wapen en eisten geld en sieraden. De beveiliger van de winkel is bij het tumult gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niet zijn geschoten.