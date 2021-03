Voor iedereen in Breda die op huisnummer 76 woont heeft Justin Goetzee een briefje

VIDEO Eerste cocaïnewas­se­rij in België gevonden: elf arresta­ties onder wie een Nederlan­der

27 maart BREDA/ARENDONK - In een woning op de Huiskens in Arendonk, net over de grens bij Reusel, is vrijdagochtend een cocaïnewasserij gevonden. Het is de eerste wasserij die in België werd aangetroffen. Er zijn elf mensen gearresteerd onder wie in ieder geval één Nederlander.