Voor iedere gemeente een eigen Kieswijzer

Niet de politieke partijen, maar de inwoners zelf bepalen waar de gemeenteraadsverkiezingen over moeten gaan in de Kieswijzer, die BN De Stem vandaag presenteert.

Met hulp van 85 gesprekspartners, duizenden stemmers en 34 journalisten lanceert BN DeStem vandaag een unieke Kieswijzer. Hierbij bepalen niet de politieke partijen, maar de inwoners zélf waar de gemeentelijke verkiezingen over moeten gaan. Een unicum.

'Waar moeten volgens u de gemeenteraadsverkiezingen om draaien?' vroeg BN DeStem eind vorig jaar aan de lezers. De redactie wilde het dit keer anders doen. Omdraaien. Niet alleen aandacht voor de standpunten waar de politieke partijen zelf mee naar buiten treden, maar juist voor de onderwerpen waar onze lezers de nadruk op willen leggen. Zodat stemmers een overweging maken op basis van politieke overtuigingen die dicht bij ze staan.

Om dit voor elkaar te krijgen, voerden 34 journalisten in december en januari in de zeventien gemeentes van het verspreidingsgebied van BN DeStem rondetafelgesprekken. Uit iedere gemeente sloten hier vijf inwoners bij aan. Variërend van de voorzitter van de voetbalvereniging, een zorgmedewerker, leerkracht. Mensen die weten wat er in een gemeente leeft.

Thema's

Zij maakten samen met de journalisten een lijst met thema's. Hierbij viel het op dat sommige thema's in iedere gemeente spelen. Onkruid, dat moet beter bestreden worden, bijvoorbeeld. Maar doet de gemeente dat of de buurtbewoner zelf? En de discussie rondom afvalscheiding. Heeft dat zin en wat mag het kosten? Hondenbelasting: afschaffen of juist niet? Meer woningen voor ouderen, parkeerbeleid, wel of geen coffeeshops. Allemaal onderwerpen die meer dan eens ter tafel kwamen.

Na de rondetafelgesprekken legden de journalisten de lijst met opgedane thema's voor aan de inwoners van gemeentes. Zij selecteerden de voor hen belangrijkste thema's. Van deze onderwerpen maakte de redactie stellingen, waarop vrijwel alle politieke partijen reageerden.

Geen makkelijke klus. Zo wist niet ieder partijlid de digitale weg even makkelijk te bewandelen en voor anderen was het even wennen dat ze niet zelf de stellingen mochten bepalen. Maar gelukkig kon de redactie uiteindelijk rekenen op de antwoorden van alle politieke partijen uit de zeventien gemeentes, op twee uitzonderingen na. In Baarle-Nassau weigerde het CDA ondanks herhaald verzoek en in Alphen Chaam besloot Gemeentebelangen Galder, Strijbeek, Ulvenhout niet mee te doen.

Al deze informatie verzamelden onze verslaggevers in een Kieswijzer die stemmers vanaf vandaag kunnen raadplegen via www.gemeentekieswijzer.nl. Op dit adres vinden deelnemers de Kieswijzers van in totaal 220 gemeenten, waaronder die van BN DeStem.