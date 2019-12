Voor het eerst in 25 jaar heeft Ginneken geen kerstmarkt

BREDA - Voor het eerst in 25 jaar is er geen kerstmarkt Ginneken. Dat bevestigt Johan de Vos van de organisatie Ginnekense Feesten. ,,Het ontbreekt ons aan moraal om er dit jaar de schouders onder te zetten”, zegt hij.

Aanleiding is onder meer de kritiek van een kleine groep inwoners van het Ginneken eerder dit jaar op de Ginnekense braderie. In een brief aan het college klaagden zij over geluidsoverlast. ,,Drie mensen hadden een handtekeningenactie opgezet die 62 keer was ondertekend, van wie er trouwens veel op eenzelfde adres woonden”, zegt de Vos. Daarmee werd bij het college geëist dat bij Ginnekense evenementen de muziek om 22.30 uur uit moet gaan.

Verkeerde keelgat

Bij Ginnekense Feesten (die de braderie en de kerstmarkt organiseert) schoot die actie in het verkeerde keelgat. ,,We hadden speciaal over dit onderwerp al eens een avond belegd om te kijken of we nader tot elkaar konden komen”, zegt Johan de Vos van de Ginnekense Feesten. ,,Daar bleken een stuk of 25 mensen uit het Ginneken moeite te hebben met het geluid. Dat kan natuurlijk. Daar dachten we samen uit te kunnen komen. Maar behalve dat het een avond werd waarop wij eenzijdig werden overstelpt met verwijten, ging er dus ook nog eens een brief naar het college en kreeg het groepje bovendien, anoniem en zonder onze kant van het verhaal, aandacht in de media.”

Het viel de Ginnekense Feesten rauw op het dak. De Vos: ,,We steken onze nek uit om iets op poten te zetten voor het Ginneken. Bij onze evenementen is er 5 van de 365 dagen van het jaar meer geluid dan anders. Natuurlijk zijn er mensen die daar last van hebben. Maar aan de braderie beleven 80.000 bezoekers ook juist plezier.

Geen moraal

Kennelijk: ,,Wil dat kleine groepje met kritiek beleid bepalen voor al die andere 80.000 mensen. En helaas, die 80.000 trekken niet aan de bel. Wie positief is, laat zich nooit horen.” In Ginnekense Feesten participeren horeca, detailhandel en andere Ginnekense ondernemers. ,,Van het kritiekgroepje wil niemand, om tot een betere communicatie te komen, zitting nemen in ons bestuur. Laat staan dat zij hun vinger opsteken als er iets moet worden georganiseerd.”