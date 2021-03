Voor een visje, stof en groente is de Zundertse Markt niet zo geschikt

Hoe leuk zou het zijn als de weekmarkt in Zundert weer terugkeert naar de Markt? Superleuk, oordeelden inwoners en ondernemers jaren geleden. De weekmarkt hoort in het dorpshart, maakt het levendiger. Toch gaat het niet gebeuren.

Het is een onderwerp waar burgemeester en wethouders vaak over vergaderden. Kan de weekmarkt niet terug naar de Markt? Daar stond hij zo’n jaar of 27 geleden ook. Leuk, levendig en fijn voor winkeliers in de omgeving. Want hoe makkelijk wipt een klant van de markt, na de boodschappen daar, niet even een winkel in de buurt binnen?

Te klein

Zundert onderzocht de kwestie uitgebreid. Met nu als conclusie dat het niet gaat gebeuren. De weekmarkt blijft op het Nassauplein. De Markt is simpelweg niet praktisch. Hoe leuk ook: hij is te klein.

Die beperkte omvang maakt dat marktkooplui slechts met moeite hun wagens naar de standplaatsen op de Markt kunnen manoeuvreren. En als ze eenmaal staan, is er voor hun klanten niet veel ruimte meer. In elk geval is het in coronatijd onhaalbaar om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Voor nieuwe kramen is geen plek.

Onveilig

Komt bij dat de brandweer het niet veilig vindt, als er op die krappe markt ook nog etenswaren gebakken worden. Hulpdiensten kunnen er sowieso niet goed meer langs.

Verplaatsing van de weekmarkt naar de Markt betekent bovendien dat elke donderdag een deel van de Molenstraat moet worden afgesloten. Verkeer moet worden omgeleid. Dat kost de gemeente geld en verslechtert de bereikbaarheid van centrumondernemers.

Tot slot zitten de marktkooplui zelf ook niet te springen om naar de Markt te verhuizen. Hoe sfeervol ook, het Nassauplein vinden zij geschikter. Het is ruim, goed bereikbaar en er is genoeg parkeerruimte in de omgeving.