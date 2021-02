Voor duurzaam douchen na het sporten moet je straks in Wernhout zijn

WERNHOUT - Het gaat er eindelijk van komen. VV Wernhout en de naastgelegen gemeentelijke gymzaal krijgen een warmtebuffer. Als alles loopt als gepland, heeft Wernhout dit najaar als eerste in Nederland een sportcomplex dat compleet van het gas af is.

Daarmee komt er een eind aan een traject dat al in november 2018 is ingezet. Toen kreeg het Zundertse bedrijf HoCoSto een subsidie van 100.000 euro van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om bij VV Wernhout een warmtebuffer te installeren.

Ondergrondse warmteopslag

Met zo’n warmtebuffer van HoCoSto kan ondergronds warmte worden opgeslagen die is opgewekt met zonnecollectoren. In tijden dat er minder zon is, kan daar een beroep op worden gedaan. Zo zorgt de buffer ervoor dat er altijd genoeg warm douche- en tapwater is. En dat er geen gas meer nodig is om het te verwarmen.

Het geld dat VWS voor het innovatieve systeem beschikbaar stelde staat nog altijd klaar om uit te worden gegeven, meldt René Geerts van HoCoSto (Hot Cold Storage). ,,Maar installeren lukte tot nog toe niet. Dat heeft alles te maken met regelgeving.”

Moeilijk traject

Die waterbuffer is namelijk iets nieuws. En dat blijkt ambtelijk erg ingewikkeld. Niet alleen op het gemeentehuis van Zundert, ook in andere gemeenten die de installatie willen hebben, pijnigden ambtenaren de hersens over welke papieren er nou precies nodig zijn om de buffer te kunnen installeren.

Dat is kennelijk moeilijk, Geerts: ,,Want is er een bouwvergunning nodig? Nee, we bouwen niets. Wat dan? Is het een wateropslag? Ja, maar wel met warm water. Een boiler dus? Inderdaad, een hele grote, met 600.000 liter water. Maar de wet kent alleen boilers van maximaal 3000 liter.” Dus?

Zundert als voorbeeld

Voor de gemeente Zundert is het nu welletjes geweest. Beslist is om mee te werken aan de installatie van de waterbuffer. Punt. Bovendien is afgesproken dat die niet alleen de voetbalclub, maar ook de naastgelegen gymzaal van warm water gaat voorzien.

Zo wordt niet alleen flink verduurzaamd, maar speelt Zundert zich bovendien in de kijker. Want Wernhout heeft straks als eerste in Nederland een compleet gasloze sportaccommodatie. En nu al blijkt dat zowel VWS als voetbalbond KNVB staan te trappelen om die te zien. Zodat Zunderts voorbeeld straks elders doet volgen.