Voor de laatste keer Redhead Days in Breda?

Komend weekend vindt in Breda de Redhead Days plaats. Het festival wordt misschien wel voor het laatst in Breda gehouden.

,,Ja, ja, ja, meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren, kunnen je zeggen wat liefde is." Arne Jansen meende precies te weten hoe dat zat, in zijn grootste hit Meisjes met rode haren uit 1972. Zonder daar overigens ook maar een greintje wetenschappelijk bewijs voor aan te leveren.

Brainfie

Vrijdag, zaterdag én zondag, raakt Breda weer overspoeld met roodharigen tijdens de jaarlijkse Redhead Days. Tijdens de traditionele kroegentocht is het niet ondenkbaar dat menig roodharige de bewering van zanger Arne voor de voeten geworpen krijgt.

Dit jaar heeft de organisatie van de Redhead Days een bijzondere gastspreker uitgenodigd: neuro-analist Guus Bruijsten geeft een lezing over hoe het brein werkt en hij onderzoekt samen met zijn team door middel van een brainfie (een selfie van het brein) of de hersenen van roodharigen anders zijn. Of de kuskwaliteiten hieruit af te lezen vallen, is nog te bezien.

Josh Richards is een van de drie roodharigen die in de race zit om mee te gaan op een bemande ruimtereis naar Mars (de rode planeet). Hij komt vertellen over deze missie en de doelplaneet. Dr. Tim Wente geeft een lezing over de geschiedenis en bijzonderheid van roodharigen. Op zondag vindt gewoontegetrouw de vaste fotoshoot plaats.

Quote Er is relatief laat besloten om het feest dit jaar door te laten gaan. Dit kan met name voor onze buitenland­se gasten een probleem zijn Kin Cheong Lau

In het verleden is hierbij meermaals het wereldrecord 'meeste redheads op één foto' gebroken.

Of er deze editie wederom een recordaantal bezoekers gehaald wordt, durft Kin Cheong Lau, namens de organisatie, niet te zeggen. ,,We hebben een iets andere aanloop gehad dan anders. Er is relatief laat besloten om het feest dit jaar door te laten gaan. Dit kan met name voor onze buitenlandse gasten een probleem zijn."

