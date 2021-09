Voor Bredase globetrotter Jan van Kuijk is het nooit meer winter

Knalgoed kindercor­so in Zundert, geïnspi­reerd door Lego, Nintendo, regenbogen en unicorns

19 september ZUNDERT - In een stralende zomerzon vond zondagmiddag de jubileumeditie van het Zundertse Kindercorso plaats. In een iets aangepaste vorm maar met zeker zoveel inzet liet de Zundertse jeugd zien dat het corso ook de komende generatie in goede handen zal zijn.