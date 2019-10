Voor 50 miljoen euro aan cocaïne verdwenen na diefstal container, celstraf geëist tegen Bredanaar (38)

De zaak speelt in april dit jaar. De aanklager spreekt van een ’kat en muisspel’ tussen politie en verdachten. ,,Een spel dat de politie in dit geval met deze twee verdachten heeft gewonnen. Tegelijkertijd wordt de samenleving geconfronteerd met de uitwassen van de drugscriminaliteit: witwassen, corruptie, excessief geweld. Ik realiseer mij daardoor dat het geen spel is. Iedere persoon die zich inlaat met verdovende middelen - van recreatieve gebruiker tot personen zoals verdachten, die containers met verdovende middelen vervoeren of het laten opslaan in hun loods - houden de duistere kant van de drugswereld mede in stand.’’