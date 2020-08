Voor 350.000 euro een compleet theater? Dat is spotgoedkoop!

Stijnen groeperen zich in Breda, leren van elkaar en zijn Onweers­tijn­baar

10 augustus BREDA - ,,Je hebt eigenlijk maar één ding gemeen: je voornaam. Dat dat uit kan groeien tot zo'n close community is geweldig", glundert Stijn Veerman (21) uit Blaricum. Dit is de derde editie van FeStijn, een evenement waar louter Stijnen komen. Deze editie vindt plaats in PLAYGRND, in Strand Binnen.