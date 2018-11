Vondst 7.000 liter drugsgrondstoffen in Breda is levensgevaarlijk en uitzonderlijk

BREDA - Het groeiende drugsprobleem in Nederland is onontkoombaar, zo blijkt als je opeens tussen de grote vaten gevaarlijke chemicaliën staat. De politie vond ze gisterochtend in een loods aan de Korte Raamstraat in Breda.

Het gaat om tweeduizend liter benzyl-cyanide, nodig bij het maken van amfetamine. Dat zegt Freek Pecht die bij de politie Zeeland-West-Brabant coördinator synthetische drugs is. ,,Levensgevaarlijke vondst’’, vat hij kort en krachtig samen.

Konijnenberg

Volgens Pecht hangt de vondst aan de Korte Raamstraat samen met de vondst van vijfduizend liter grondstof twee weken geleden op het Bredase industrieterrein Konijnenberg. Pecht: ,,We zijn hierop gestuit in het lopende onderzoek naar de eerdere vondst. We hebben een beeld van de verdachten.’’

Pecht wil niet in detail treden over de identiteit van de verdachten en of er al aanhoudingen zijn verricht. De loods aan de Korte Raamstraat is van bewoners van het kleine kampje daar. Het kampje is gesitueerd tegen het nieuwe Amphia Ziekenhuis en ligt naast verslavingsinstelling Novadic-Kentron en een vestiging van het UWV.

Gevaren

Pecht wijst onmiddellijk op de gevaren die de bewoners van het kampje hebben gelopen door de opslag van de chemicaliën. ,,Het gaat weliswaar om een legaal product voor de industrie, maar dat neemt niet weg dat de veiligheidsrisico's aanzienlijk zijn. Om je een voorbeeld te geven: op 17 november vorig jaar vonden we in Oisterwijk een Spritefles met hetzelfde goedje. Bij het openen van de fles raakten vier agenten onwel. Moet je nagaan hoe groot de gevolgen zijn als er hier in de loods iets misgaat.’’

Volgens Pecht kan inademen van de dampen van de vloeistoffen dodelijk zijn. Bij lekkages of brand zou ook de schade voor het milieu niet te overzien zijn.

China

De grote vondsten in Breda is volgens Pecht een teken aan de wand. ,,Het geeft aan hoe groot het drugsprobleem is in Nederland’’, zegt hij.

Pecht zegt dat met het aangetroffen benzyl-cyanide de grondstof apaam wordt gemaakt. ,,Normaal gesproken importeren criminelen dat spul uit China. Apaam heb je weer nodig om bmk te maken en daarmee maak je uiteindelijk amfetamine. Allemaal zijn het zeer gevaarlijke stoffen. We hopen dat mensen dit soort praktijken blijven melden bij de politie. Tipgevers zijn erg belangrijk voor ons.’’