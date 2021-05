Vondelingenkamer geschokt na vondst dode baby: ‘Was toch naar ons toegekomen, wij konden je helpen’

Man probeert op agenten in te rijden bij controle in Wernhout en vlucht daarna naar Antwerpen

12:37 WERNHOUT - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden omdat hij in Wernhout probeerde op politiemensen in te rijden. Hij ontkwam daarna, maar hij werd in België alsnog aangetroffen. Dat meldt de politie.