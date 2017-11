Volop drugsspullen gevonden bij doorzoeking van pand in Breda

Breda's wietmodel één van de vier experimenten

8 november BREDA - Een grootschalig experiment met legale wietteelt is een van de vier experimenten die de gemeenten voorstellen aan het Rijk. Voor dit experiment is Breda in beeld, samen met Tilburg. Woensdag was er een overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op het Utrechtse stadskantoor over de ruimte die het kabinet biedt aan de gereguleerde teelt van wiet en hasj.