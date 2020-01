Volop carnaval tijdens open dag Rijsbergse bouwclubs

In de tent van GoedZatGeleuter aan de Heistraat oogde de leutvorst nog fris. ,,We zijn net begonnen, dit is de tweede stop”, lachte hij met een flesje in de hand. ,,Dit is een mooi en vast onderdeel van de hele carnavalsviering. En voor ons een manier om onze dankbaarheid te tonen aan al die mensen die ruimte beschikbaar stellen aan de carnavalsverenigingen. Of ik morgen, maandag, vrij ben? Nee, ik heb een eigen bedrijf en het werk gaat gewoon door”, besluit hij met een knipoog.