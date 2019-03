Volmondig mea culpa over fouten in procedure bouw Turkse moskee

Het was een volmondig mea culpa naar de wijkbewoners toe, ook uitgesproken door wethouder Paul de Beer (D66) die even later het woord nam. De wethouders legden donderdagavond voor het eerst in de politieke arena verantwoording af over de mislukte procedure rond de nieuwbouw van de Turkse moskee aan de Vlaanderenstraat in Breda-Noord. De nieuwbouw is in december stilgelegd door de rechter.