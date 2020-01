Volledig voetbalteam uit hotel in Breda gezet na nacht vol vernielingen en overlast

Zundert feestelijk geplunderd door vikingen tijdens Vaandel­feest

13:06 BREDA - In Zundert werd dit weekend het traditionele Vaandelfeest gehouden. Met de onthulling van de banier voor het aankomende corso is het aftellen naar de eerste zondag van september officieel van start gegaan. Maar voor het zover was werd in CultuurCentrum Zundert eerst nog de laatste bloemencorso respectabel afgesloten met muziek, bier en veel plezier.