Volle bak bij de cursus schilderen: Bob Ross als wapen tegen overspannenheid

BREDA - Onzichtbare virussen en zichtbare maatschappelijke onvrede. Het dagelijkse leven lijkt momenteel soms uit weinig anders te bestaan en dat is best vermoeiend. Veel mensen onttrekken zich dan ook aan deze waan van de dag via nieuwe hobby's en andere vergezichten.

De Volksuniversiteit Breda weet dit als geen ander, want hun cursus Bob Ross schilderen is tot begin januari volledig volgeboekt.

"Iedereen heeft creativiteit. Ik kan dat hier bewijzen en het is mooi om dat bij mensen naar voren te laten komen", laat Bob Ross-instructeur Johan Kuijs hoopvol weten terwijl hij de laatste ezels wegzet in het atelier. Over een half uur zal hij 11 cursisten inwijden in de zachte wereld van tamponneren, nat-op-nat schilderen en gelukkige ongelukjes.



Zelf weet hij nog precies wanneer hij voor het eerst in aanraking kwam met de beroemde Amerikaanse schilder. "Ik ben Bob Ross eind '97 tegengekomen. Ik zat toen overspannen thuis op de bank en kwam zijn programma tegen op tv.”

Fervent tekenaar

Kuijs was op dat moment vooral een fervent tekenaar, maar werd direct gegrepen door de rust en speelsheid waarmee Ross zijn landschappen creëerde.

De man volgde direct een workshop en zag zijn stress als sneeuw voor de zon verdwijnen. Volgens Kuijs spreekt vooral de snelheid waarmee zelfs amateurs iets wezenlijks op het doek kunnen toveren veel mensen aan. Daarnaast zorgt de pandemie ook voor extra interesse in deze toch wel meditatieve schilderkunst.

"Je merkt dat mensen door de corona thuis zitten en bezig willen zijn, helaas hebben wijzelf door het virus ook stilgelegen."

Quote Hij blijft de ondergrond maar overschil­de­ren en dat vind ik bijzonder. Ik denk dat je daar veel meer mee kan doen dan alleen Bob Ross schilderen.

Aangezien Kuijs de enige gecertificeerde Bob Ross-instructeur is in zuidelijk Nederland heeft dit voor wachtlijsten gezorgd tot en met 2021. Wel hoopt de man hier binnenkort verandering in te brengen door een diploma te halen waarmee hij ook Bob Ross-instructeurs mag opleiden.

Technische kant

Even later druppelen de eerste cursisten binnen. Niet iedereen blijkt voor de ontspanning alleen te zijn gekomen. Zo is Isabelle Verdegaal vooral geïnteresseerd in de technische kant van Ross. “Hij blijft de ondergrond maar overschilderen en dat vind ik bijzonder. Ik denk dat je daar veel meer mee kan doen dan alleen Bob Ross schilderen."

Happy little accidents

Na een korte inleiding mogen de leerlingen al snel aan de slag. Tamponneren blijkt vrolijke trommelen op je verfpalet te betekenen en Kuijs heeft zelfs een eigen variant op de befaamde quote 'We don't make mistakes, just happy little accidents.' Al klinkt het uit zijn mond iets nuchterder. "Met olieverf kun je geen fouten maken, want dat krab je gewoon weer weg.”