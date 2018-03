BREDA - De bouw van grand-café en kinderspeelparadijs op evenementenzone Breepark aan de A27 ligt al tweeënhalve maand stil. Aannemer VolkerWessels zegt 'beslag' te hebben gelegd vanwege betalingsproblemen. Breepark houdt het op een verschil van mening over afbouw en voortgang. Partijen zeggen in gesprek te zijn.

Aannemer VolkerWessels heeft de bouw van grand-café Driek en het kinderspeelparadijs met pannenkoekenrestaurant in december stil laten leggen. Woordvoerster Ingrid Prins van VolkerWessels: ,,We hebben retentie uitgeoefend vanwege financiële problemen met Breepark.'' Dat betekent dat de eigenaar deze ruimten niet mag betreden tot de problemen zijn opgelost.

Overleg

Het bouwconcern is partner bij de realisatie van het park. ,,We hebben diverse keren overleg gehad. Dat verloopt redelijk. We proberen een oplossing te vinden. Dat is voor alle partijen het beste.'' Op de vraag of dit gevolgen heeft voor de bouw van een groot distributiecentrum bij de entree van het park wil Prins niet ingaan. Deze bouw zou in het eerste kwartaal van 2018 starten.

Commercieel directeur Anneke Stins van Breepark zegt enkel te weten dat er discussie is over Driek en het kinderspeelparadijs die eind deze maand open zouden gaan. ,,Dat gaan we dus niet halen. We hopen er snel uit te komen. Maar deze discussie staat geheel los van andere onderdelen van Breepark.''

Artikel gaat verder na de foto.

Volledig scherm Verboden Toegang melden borden in Grandcafé Driek op de benedenverdieping van het evenementengebouw. Aannemer Van Agtmaal, een dochter van VolkerWessels, is hier de baas nu Breepark financiële verplichtingen niet nakomt. Foto Berry van der Heijden © Foto Berry van der Heijden

Over de ernst van de problemen of een inschatting van de termijn waarbinnen er een oplossing ligt, wil de woordvoerster van VolkerWessels niet ingaan, noch op een mogelijke oplossing. In de ruimte waar Driek in aanbouw is, zijn drie borden geplaatst met Verboden Toegang. Deze melden dat aannemer Van Agtmaal uit Oudenbosch, een dochter van bouwconcern VolkerWessels, hier retentie uitoefent. De borden zijn niet te zien in het kinderspeelparadijs, hoewel daar ook alle werkzaamheden zijn stilgelegd.

'Nog steeds trots'

Anneke Stins is niet bang voor de financiële toekomst van Breepark. ,,Er zijn zo veel activiteiten in evenementenhal, congresruimten en op het evenemententerrein. Art Breda komt er aan, Studio100 uit België weet ons te vinden, K3 treedt op en er komt nog meer aan. We zijn allemaal nog steeds trots wat er na een jaar al staat. Restaurants als Happy en Vandaag draaien goed.'' Ze hoopt dat de gesprekken snel tot een oplossing leiden. Maar wanneer dat is, dat weet ze ook niet.

Op Breepark zijn onder meer Decathlon, Kinepolis en McDonald's gevestigd. Bij de evenementenhal, die plaats biedt aan 12.000 mensen, zijn diverse conferentieruimtes. Deze onderdelen zijn samen met Driek, en het kinderspeelparadijs eigendom van voorheen MaVer, tegenwoordig Breepark. In het gebouw zijn ook restaurants gevestigd als Vandaag en Happy Italy. 4Hoog biedt bowling, lasergame en escaperoom. In het weekend is het veelal erg druk.