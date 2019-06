Volgens de VVD is er nog geld genoeg in Breda

BREDA - “Is het college wel zeker van zijn zaak? De ambities in de voorjaarsnota lijken een sprong in het duister,” zei Joep Taks van 50 PLUS donderdagavond in de gemeenteraad. Zijn partij is gedoogpartner van de coalitie (VVD, D66 en PvdA) maar dit keer toonde Taks - de nestor van de raad - zich bijzonder kritisch over het financiële beleid.