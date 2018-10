Volgende week duidelijkheid over voortbestaan SC Hoge Vucht

Het speelschema van Hoge Vucht van dit weekend is er definitief uit gehaald, bevestigt de voetbalbond. Deze week vonden gesprekken plaats tussen KNVB en club. Resultaten hiervan worden nu intern besproken.

Volgende week beslist de KNVB over het voortbestaan van de Bredase vereniging. De problemen, die onder andere te maken hebben met betalingsachterstanden, zijn tot op heden niet opgelost. ,,Er speelt wel wat meer, daar overleggen we nu intern over", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.