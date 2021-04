Volgende uitbreiding Teteringen komt eraan: eerste informatieavond plan Woonakker

Stagiaire van kinderdag­ver­blijf in Breda positief getest, maar geen corona: ‘Was helemaal in shock’

14 april BREDA - Nadat Romy Digiorgio (24) uit Eindhoven positief werd getest op corona, informeerde zij onmiddellijk haar stageadres: een kinderdagverblijf in Breda. Ouders werden gebeld en medewerkers en kinderen getest. Vervolgens belde de GGD dat er wat was misgegaan in het lab: ze had toch geen corona.