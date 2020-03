Volgende stap in strijd tegen nare plaag in Breda: de eikenprocessierupsval

Man (42) uit Breda aangehou­den: reed op gestolen snorscoo­ter en had alarmpi­stool bij zich

11:21 BREDA - Een 42-jarige man uit Breda is zondagavond in de Lunetstraat in Breda aangehouden voor heling. De man reed op een gestolen snorscooter en had een alarmpistool bij zich.