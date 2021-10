Vol 'reisprogramma' stichting Arjati in maand van de geschiedenis

BREDA - De Bredase stichting Arjati haakt in op de maand van de geschiedenis, in samenwerking met andere partijen. Dat gebeurt met een druk programma, waarin de bezoekers steeds terug in de tijd reizen, naar Nederlands Indië.

De auteurs Erik Becking (Tussen twee vuren) en Diederik Samwel (De tropenvader) vertellen aan de hand van hun boeken over de jeugd van hun ouders in Nederlands Indië en Nieuw-Guinea op respectievelijk 10 en 17 oktober in boekhandel Van Kemenade & Hollaers. Aanvang is beide keren 15.00 uur, entree 5 euro.

Stamboom

Op 30 oktober is in het Stedelijk Museum een gratis lezing van Kevin Felter van de Indische Genealogie Vereniging over de eerste helft van de 20e eeuw in Indië. Hij vertelt daarbij persoonlijke verhalen en legt uit hoe je zelf een stamboom uit kan zoeken.

In De Teruggave (oude belastingkantoor) is 31 oktober de workshop Koffer familieherinneringen maken onder leiding van kunstenares Shelly Lapré. Deelname is 20 euro inclusief materiaal. Aanmelden via info@shellylapre.nl

Jan Brokken

Auteur Jan Brokken komt op 7 november naar de Nieuwe Veste. Hij zal passages voorlezen uit zijn boek De tuinen van Buitenzorg, over de Indische jaren van zijn moeder. Pianist Tobias Borsboom zorgt voor de muzikale, Javaanse omlijsting. Entree 10 euro.

Expositie KNIL

Tijdens de maand van de geschiedenis is in De Teruggave de pop-up-expositie over het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) te zien op dinsdag, woensdag en donderdag, van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Meer informatie: www.arjati.nl/activiteiten

Volledig scherm Jan Brokken leest op 7 november voor uit zijn boek 'De tuinen van Buitenzorg'. © RV