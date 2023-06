Vogeltjes kijken, Wie, wat, waar?

Stil Oekraïens protest op Grote Markt in Breda: ‘De ramp is zó groot, de kracht van het water is enorm’

BREDA - Een stil protest, zaterdagochtend op de Bredase Grote Markt. Een groepje van zo’n vijftien Oekraïners vroeg aandacht voor de oorlog in hun land. Ze staan er wel vaker, maar hun noodkreet is nu actueler door de aanslag op de stuwdam. Hierdoor staat een groot stuk van hun vaderland onder water. ,,Het is ook een aanslag op het milieu.”