BREDA - Jan Benoist is dé vogelbeschermer van het jaar. De 67-jarige Bredanaar heeft de Gouden Lepelaar ontvangen. De prijs die Vogelbescherming Nederland elk jaar uitreikt aan degene die zich op uitzonderlijke wijze bezighoudt met het beschermen van vogels. Trots is hij, jazeker. Maar met de vogels gaat het helemaal niet goed in Nederland, stelt Benoist somber vast.

Een paar jaar geleden werd Benoist al eens onderscheiden. Bij zijn afscheid van het Kadaster waar hij accountmanager was, kreeg hij een koninklijke onderscheiding. “Ik wil de koning niet te kort doen, maar het ontvangen van de Gouden Lepelaar vind ik belangrijker. Het is een waardering voor mijn uit de hand gelopen hobby, maar nog belangrijker: het is voor de vogels.”

Voilière



Net 20 jaar oud was Jan toen hij zich in 1971 aansloot bij de West-Brabantse Vogelwerkgroep die op dat moment twee jaar bestond. Hij had wat vogeltjes thuis in een voilière, kwam in aanraking met mensen die vooral ‘in het veld’ op zoek gingen naar bijzondere vogels en zijn interesse voor de natuur was gewekt. “Ik ging van de vogels thuis over op de vogels buiten en ontwikkelde er een enorme passie voor.”

Jan werd penningmeester en voorzitter van de Vogelwerkgroep. Hij houdt zich al jaren bezig met vogeltellingen, organiseert cursussen, begeleidt excursies en fungeert als vraagbaak binnen de werkgroep. Ook is hij redacteur van verenigingsblad ’t Hupke dat elk kwartaal uitkomt.



Het liefste is hij buiten, op pad in de natuur, op zoek naar die een bijzondere vogel. Maandag is vaste prik, met vriend Martin van Leest. Of het nu in de Pannehoef is, of in de Brand in Udenhout of De Kamertjes aan de rand van de Haagse Beemden, overal treft hij wel iets aan wat hem verrast. “De Kamertjes wordt steeds mooier. Je komt daar heel veel vogels tegen. Tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, zanglijster. Het zijn geen zeldzame soorten, maar het er hartstikke mooi. Regelmatig zie ik er ook buizerds en torenvalken en in de winter de watersnip.”

Zeldzamer

Het zijn van die gebieden die steeds zeldzamer worden, constateert Jan droevig. Hij ergert zich aan de wijze waarop in Nederland landbouw wordt bedreven. “Het is een en al monocultuur, met dat Engelse raaigras dat veelvuldig wordt gebruikt voor weilanden. Er is geen boterbloem of paardenbloem meer te zien. Geen vogel die er nog iets te zoeken heeft, alleen ganzen profiteren ervan. Boeren vinden het fantastisch, die zeggen: kijk eens hoe strak mijn weiland erbij ligt. Maar het is geen weiland meer, het is een biljartlaken.”



De geïndustrialiseerde landbouw heeft desastreuze gevolgen voor de vogelstand, stelt Benoist. “Met de weidevogels gaat het sterk bergafwaarts. De fazant, de grutto, kievit, kemphaan, watersnip, ze hebben natte weilanden nodig, maar ze verdwijnen, of komen nog slechts sporadisch voor. Kijk naar de patrijs en de veldleeuwerik. Die zag je vroeger overal, nu niet meer. Een achteruitgang van 95 procent.”

Het is overigens niet alleen kommer en kwel in vogelland, haast Jan te zeggen. “Er zijn ook dingen die goed gaan. Het project Ruimte voor de Rivier zorgde voor de komst van grote overstroomgebieden. Dat heeft ertoe geleid dat het met de moerasvogels steeds beter gaat. Je ziet een toename van vogels als kleine karekiet, de rietzanger, snor, roerdomp en natuurlijk de eend.”

Kraanvogel

Jan is altijd vrijgezel geweest. “Ik kon dus al mijn vrije tijd aan mijn hobby wijden. Elke vakantie, al bijna vijftig jaar, besteed ik aan vogels. Heb heel Europa doorgereisd. Binnenkort ga ik met vier vrienden, net als ik gepensioneerd, naar een natuurgebied ten zuidwesten van Berlijn. Gaan we een weekje in een huisje zitten en hele dagen vogels kijken. Het is een gebied waar op dat moment tienduizenden kraanvogels vertoeven op hun trek naar het zuiden. De kraanvogel is mijn lievelingsvogel. Heb je zijn geluid wel eens gehoord? Dat galmt, zo mooi!”

