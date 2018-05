VOF De Kunst overtuigt in Breda met een kinderconcert voor alle leeftijden

Geef uw mening Smileys in de krant?

18:04 Sommige leestekens die Nederlanders al fervent gebruiken op WhatsApp, Facebook of Snapchat, verdienen ook een plek in kranten en andere serieuze teksten, zo stelt Hans Bennis afgelopen maandag in BN DeStem. De algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie vindt dat bijvoorbeeld de knipoog ;-), het driedubbele gebruik van uitroeptekens of de combinatie van uitroep- en vraagteken een goede aanvulling kunnen zijn op de gebruikelijke leestekens. Wat vindt u? Ruim baan voor dit idee of houdt u het liever bij het oude?