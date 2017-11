Voetjes van de vloer, maar dan op de motor

In de bossen bij Effen ligt het oefenterrein van MSC Breda. Maar verwacht geen gierende banden. Bij motortrial draait het om concentratie en behendigheid. ,,Het is ballet op de motor.”

Quote Tegen een steile plaat op rijden, kan elke motorrijder Wim de Jong, MSC Breda Geronk van motoren klinkt in de Rithse bossen. Het is het ‘speelterrein’ van de leden van Motorsportclub (MSC) Breda. ,,Wij noemen het trialrijden ‘ballet op de motor’”, zegt penningmeester Wim de Jong. ,,De sport draait om evenwicht, coördinatie en concentratie.”

Volledig scherm Luuk van Kalmthout (11) uit Etten-Leur. © Martijn Schraven In deze tak van motorsport gaat het erom op de motor een parcours af te leggen in een zo kort mogelijke tijd, zónder daarbij een voet aan de grond te zetten. De obstakels onderweg bestaan uit onder meer rioolbuizen, steile metalen platen en smalle balken. De coureur is een evenwichtskunstenaar die elke hindernis snel, maar beheerst, moet nemen. ,,Tegen een steile plaat op rijden, kan elke motorrijder”, zegt De Jong, ,,maar 5 centimeter na die steile plaat tot stilstand komen, dat is de kunst.”

Quote Als je lichaam een bepaalde kant op gaat, ga je gegarandeerd aan die zijde de balk af Alex van den Broek, meervoudig Nederlands kampioen motortrial Behendigheid is een kernbegrip in de sport. ,,Hoe wil je me hebben?”, vraagt de 16-jarige Tiger van den Goorbergh uit Breda (zoon van oud-motorcoureur Jurgen van den Goorbergh) als de fotograaf een spectaculaire plaat wil maken. Geen pose op het hindernissenparcours is hem te gek. Een rijbewijs heeft hij niet. ,,Dat kan nog niet hè.”

,,Veel rijervaring op de weg of op het circuit is niet per se een voordeel in de trialsport”, legt Alex van den Broek uit. De tienvoudig Nederlands kampioen trialrijden is bij MSC om een kennismakingsles te geven, op uitnodiging van de Prinsenbeekse motorzaak Motor-id. De deelnemers zien hoe Van den Broek zijn motor over een smalle balk balanceert. ,,Probeer je mótor van links naar rechts te bewegen, niet je lichaam. Als je lichaam een bepaalde kant op gaat, ga je gegarandeerd aan die zijde de balk af.”

Volledig scherm Finn van Kalmthout (9) uit Etten-Leur. © Martijn Schraven Ervaren motorrijder Elly Hoogendonk kijkt vol bewondering hoe Alex tijdens een demo de verschillende obstakels neemt. ,,Zoals hij over die rioolbuizen balanceert, dat doe ik hem niet na.”

De broers Van Kalmthout uit Etten-Leur wel. Luuk (11) pakte afgelopen jaar zilver op het NK jeugd bij de pupillenklasse, en Finn (9) won de kabouterklasse. Stapsgewijs de hoogte in gaan en springen zijn de favoriete onderdelen van Luuk. ,,Daar ben ik goed in én het is altijd uitdagend”, zegt hij. Finn rijdt het liefst tegen een steile plaat op. Hij vindt het leuk dat ie steeds moet inschatten wat de motor kan. Soms vergist hij zich. ,,Dan is bijvoorbeeld mijn wiel net te klein.”

Vallen hoort erbij, maar de behendige broers hebben zich nog nooit serieus geblesseerd. Vader Niels van Kalmthout kijkt met plezier hoe zijn jongens hun vaardigheden oefenen. ,,Ik heb zelf ook nog een licentie, maar ben tegenwoordig meer met Luuk en Finn bezig dan dat ik zelf nog rij.”

