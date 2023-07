Voetjes van de vloer: deze evenementen zijn komende tijd in het Breepark

Na bijzonder debuutjaar heeft NAC-ta­lent De Wijs zijn doel duidelijk voor ogen: ‘Mijn droom waarmaken’

Ongeveer een jaar geleden maakte Stef de Wijs in zíjn Made zijn officieuze debuut voor NAC. We zijn een bijzonder jaar verder en het twintigjarige talent heeft een hoop meegemaakt. Terug in zijn eigen dorp vertelt hij over zijn vurige wens om zijn droom uit te laten komen.