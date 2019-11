Voetganger door motor aangereden op zebrapad Fellenoordstraat Breda

De herrijze­nis van buurthuis Geeren-Noord: ‘Echt heel trots’

18:19 BREDA - ,,Drie jaar geleden stond het buurthuis nog op het punt om afgebroken te worden”, blikt voorzitter Henk Ras vrijdagmiddag terug op de wonderbaarlijke herrijzenis van buurthuis Geeren-Noord. De huiskamer van de wijk heeft in het 36-jarige bestaan heel wat hobbels moeten nemen. Maar nu is het feest voor de heropening van het verduurzaamde pand. Wethouder Miriam Haagh (PvdA): ,,Dit is het kloppend hart van Geeren-Noord.”