Voetbalvereniging Wernhout gaat als eerste van het gas af met warmtebuffer in de grond

Burgemeester Joyce Vermue en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en de KNVB kregen tekst en uitleg door de leiding van HoCoSto, het Zundertse bedrijf dat de installatie bouwt. Zo zagen ze op het dak van de grote gymzaal de warmtecollectoren die het water in het systeem verwarmen. Grappig detail: de Italiaanse bouwer van de panelen steekt zijn chauvinisme niet onder stoelen of banken. In een grote kuil van 4,5 meter diep komt het aluminium gevaarte te liggen, dat uit meer dan vijfduizend buisjes bestaat.

Warm douchen

Voorzitter Jan Hereijgers van Wernhout memoreerde in zijn toespraak nog eens aan het proces dat aan de bouw vooraf ging: de gemeente en de club kwamen eind november 2018 met de plannen naar buiten. Intussen zijn alle installaties van de vereniging aangepakt: de hele centrale verwarming is vervangen, waarvoor vrijwilligers van de club alle plafonds openmaakten. De gemeente liet een legionellabestendige warmwatervoorziening aanleggen, compleet met moderne douchekoppen. Alle maatregelen moeten ertoe leiden dat vv Wernhout straks geen energiekosten meer heeft.

Vermue dankte de club en de enthousiaste bestuursleden voor hun inzet: ,,Hiermee zetten jullie Zundert echt op de kaart. We hopen dat dit initiatief bij veel sportcomplexen in Nederland navolging krijgt. En dat we het voor elkaar krijgen, tekent de saamhorigheid van onze inwoners, die in ons DNA zit. Bij VWS werd gezegd: ‘als het hier kan, kan het overal’, maar zo vanzelfsprekend is dat echt niet.’’