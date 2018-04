Voetballen met rouwband om uit respect voor doodgeschoten Kaan S.

Jaren cel voor steekpartij bij cd-presentatie Sander Kwarten in Rucphen

17:25 BREDA - Een 49-jarige man uit Mariahout en een vrouw van 42 uit Breda moeten 43 maanden de gevangenis in. De twee staken op 5 oktober 2014 met een mes in op de vader van volkszanger Sander Kwarten. Die was bij de presentatie van de nieuwe cd van zijn zoon in café 't Trefpunt in Rucphen.