Voetballen bij de golfbaan in Teteringen

TETERINGEN - Golfpark de Haenen in Teteringen is sinds afgelopen zaterdag uitgebreid met een voetbal- en basketbalcourt. Dit lijkt een paradox maar het blijkt een uniek initiatief om kinderen en jongeren voor de golfsport te winnen. ,

,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", zegt Hans de Wilde, eigenaar van het golfpark. ,,Het speelveld dat we hier aangelegd hebben, is uniek in Nederland", zegt De Wilde. ,,We willen de jeugd enthousiasmeren. We willen ze warm laten lopen voor sport in het algemeen en natuurlijk de golfsport in het bijzonder. Maar je kunt de allerjongste natuurlijk geen twee uur achter elkaar laten golfen. Dat houden ze niet vol." De Nederlandse Golf Federatie juicht het initiatief van harte toe. Als het een succes blijkt, zouden ze het Teteringse idee graag willen promoten bij andere clubs.

De opening van het speelveld, dat doet denken aan de Johan Cruyf- of Richard Krajicek-courts zoals die op verschillende plakken in de regio te vinden zijn, werd verricht door wethouder Marianne de Bie. Bij het doorknippen van het lint wordt ze geassisteerd door de jongste leden van de club; de broers Rick (9) en Bart (7). Samen met hen trapt ze even later ook als eerste een balletje.

De nichtjes Marley (7) en Ashley (5) Reuvers hebben bij open en oma een eigen golfset klaarstaan. Tijdens de feestelijke opening gaan ze dan ook enthousiast aan de slag op de voor de gelegenheid opgezette hindernisbaan. Of ze in de toekomst gebruik willen gaan maken van de nieuwe speelplek, hoeft eigenlijk niet eens gevraagd te worden. ,,Ja, zeker wel", klinkt het uit een mond.

Momenteel telt de club zo'n 40 à 50 jeugdspelers. Penningmeester Nick Mosselman plaatst de playcourt in een breder perspectief als onderdeel van een nieuwe koers die de club wil varen. ,,We willen aantrekkelijk zijn voor het hele gezin. Een bezoek aan de golfclub moet 'fun' zijn, als een activiteit waar je op zondag met het hele gezin naar uitkijkt. Je ziet deze benadering in de Verenigde Staten al bij 600 à 700 golfparken, voor wat betreft Nederland lopen we hiermee voorop."

Stephan Trumpi van de Trumpi golfacademy kan zich helemaal vinden in de wens van het bestuur om de golfsport laagdrempeliger te maken en toegankelijk voor iedereen. ,,Ik zie de golfclub het liefst als een groot pannenkoekenhuis met een hele grote midgetgolfbaan er omheen", zegt hij. Hoe meer mensen zelf het plezier in het spelletje kunnen ontdekken, hoe liever." In tegenstelling tot de meeste clubs, is het bij De Haenen mogelijk om in één dag het golf vaardigheidsbewijs (GVB) te halen waarna er meteen gespeeld kan worden. ,,Natuurlijk kun je op dat moment de bal nog geen honderd meter ver slaan", zegt Trumpi. ,,Maar je kunt wel spelen en je kunt er wel plezier aan beleven. En het léren spelen, dat gebeurt op de baan."

Volledig scherm Wethouder Marianne de Bie aan de Bal © Martijn Schraven