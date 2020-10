Voetbalclub rouwt om overleden Nadir Faassen: minuut stilte en rouwbanden bij SV Terheijden

Afgelopen zondag kwam het team van Nadir terug na een wedstrijd in Etten-Leur, maar van dat enthousiasme was volgens de voorzitter nergens iets te bespeuren. Een paar jongens kwamen naar Tempelaars toe en gingen met hem in gesprek. ,,Ze vertelden me dat Nadir vermist werd. Vervolgens heb ik aangegeven dat het aan de politie is om dit verder op te pakken.” Tempelaars volgde eventuele ontwikkelingen op de voet. ,,Toen maandagochtend de eerste berichten binnenkwamen dat de auto van Nadir gevonden was, hebben we stap voor stap contact gehad met het team en begeleiders.” Maandagavond bleek dat de 25-jarige Nadir Faassen was overleden.