Voetbalclub Advendo moet partners zoeken in Breda-Noord

Dat schrijft wethouder Daan Quaars (VVD) in een brief aan de gemeenteraad over de voortgang van het project ‘Vitaal voetbal in Breda-Noord’.

Nadat SC Hoge Vucht vorig jaar door de KNVB geroyeerd werd, is SV Advendo nog de enige club in Breda-Noord die competitievoetbal speelt. Maar Advendo heeft het moeilijk omdat het ledenaantal flink is gedaald afgelopen jaren. Om de club er bovenop te helpen is in augustus een kwartiermaker aangesteld in de persoon van Johan Vermeulen van bureau Credo. Hij blijft die rol tot en met juni dit jaar vervullen.

Het afgelopen half jaar is een aantal stappen gezet, aldus Quaars. Er heeft een verjonging in het bestuur plaats gevonden en er is diversiteit in het bestuur ontstaan. In samenwerking met de KNVB start een opleidingstraject voor trainers en kaderleden.