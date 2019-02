Voetbal in Breda-Noord zit in zwaar weer

“De situatie in Breda-Noord is inderdaad niet rooskleurig,” zegt sportwethouder Daan Quaars desgevraagd. Bij Advendo bevestigt bestuurslid Maarten Terlouw dat de club het moeilijk heeft: “Bestuurlijk is het lastig, want we zitten zonder voorzitter. En het aantal leden is flink teruggelopen. Dat is een groot punt van zorg.”